Moon Knight, colpo di scena clamoroso: chi quel personaggio alla fine di episodio 4?

Il quarto episodio di Moon Knight è disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, e i fan stanno già discutendo sui social il clamoroso e sconvolgente finale a sorpresa.

Nell'ultimo atto dell'episodio infatti - e vi ricordiamo che il seguente articolo è segnalato come SPOILER - Marc Spector viene colpito a morte da Arthur Harrow nella tomba di Alessandro Magno, ma invece di morire il protagonista si risveglia in un ospedale psichiatrico dove diversi elementi e personaggi della serie fanno 'un passo indietro' e vengono rimessi in prospettiva: il villaggio del primo episodio ora è una cartolina, Moon Knight un giocattolo, Layla un'altra paziente dell'istituto e il villain di Ethan Hawke il dottore che ha in cura Marc Spector. Come se non bastasse, Marc e Steven Grant si ritrovano faccia a faccia per la prima volta, separati e in due corpi distinti, e quando tentano di fuggire dall'ospedale psichiatrico incontrano un gigantesco ippopotamo antropomorfo parlante, il cui arrivo sancisce la fine della puntata (con un simpatico urlo di sorpresa dei due Oscar Isaac).

Ma chi è questo ippopotamo? Non ne abbiamo la certezza assoluta, ma è altamente probabile che si tratti di Tueret, la dea egizia della gravidanza che tradizionalmente viene (o veniva) raffigurata con le fattezze di un ippopotamo bipede con le zampe di leone e la coda di coccodrillo. Nella mitologia egizia rappresenta il parto e la fertilità ma, curiosamente, questa dea non è mai apparsa nei fumetti Marvel Comics, che pure hanno incluso diverse divinità egizie nel corso della loro storia editoriale. Se la sua identità venisse confermata, dunque, Moon Knight rappresenterebbe il suo debutto assoluto nell'universo Marvel.

Tuttavia, proprio a causa della sua totale assenza dai fumetti di Moon Knight, è difficile a questo punto tentare di predire quale sarà il ruolo di Tueret nei restanti due episodi della serie tv: nella mitologia egizia la dea spesso svolge ruoli di pacificatrice in determinate situazioni, ma anche quello di purificatrice dei morti in modo che possano passare alla fase successiva dell'aldilà. La dea ha anche un forte legame con il dio del sole Ra, poiché i miti dell'era del Nuovo Regno (1550-1069 a.C.) la descrivono come sua figlia. Nei fumetti Marvel, Ra è responsabile della creazione di un cattivo Moon Knight noto come Re Sole.

Ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti gli aggiornamenti e le analisi dell'ultimo episodio di Moon Knight, disponibile ora su Disney Plus. Mancano solo due puntate alla fine: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!