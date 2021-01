Moon Knight, ecco come potrebbe essere Ethan Hawke nei panni di Dracula

Dopo la conferma di Oscar Isaac nei panni di Marc Spector, al cast di Moon Knight si è aggiunto un altro grandissimo attore. Stiamo parlando di Ethan Hawke che interpreterà il villain della serie di cui non è stata ancora rivelata la precisa identità.

Molti hanno già immaginato che potrebbe essere Dracula, e questo potrebbe essere in un certo qual senso molto plausibile visto che il Blade di Mahershala Ali è attualmente in lavorazione. Così sui social hanno iniziato ad apparire delle possibili rappresentazioni di Hawke nei panni del celebre vampiro.

"Ethan Hawke nei panni di Dracula è qualcosa di cui non sapevo di aver bisogno fino ad ora", ha scritto @britedit su Instagram dove potete ammirare la sua incredibile fan art, in cui l'attore appare con una luna piena alle spalle.

In principio si pensava che Ethan Hawke avrebbe potuto interpretare Bushman, un mercenario che è ritenuto responsabile della creazione di Moon Knight, poiché fu proprio lui a ridurre Marc Spector in fin di vita, e successivamente l'uomo entrò in contatto con lo spirito del dio egiziano Khonshu che lo trasformò nel giustiziere della luna.

Intanto anche May Calamawy si è aggiunta al cast di Moon Knight. Probabilmente interpreterà l'interesse amoroso del protagonista maschile. Bosslogic ha invece immaginato Moon Knight al fianco di altri celebri supereroi Marvel.