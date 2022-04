Moon Knight, come è nata la spettrale scena d'apertura? Parla Ethan Hawke

La scena di apertura di Moon Knight fa comprendere sin da subito quanto questa serie sia diversa da tutte le altre serie Marvel viste sino ad adesso, mostrandoci una presentazione a dir poco spettrale di Arthur Harrow, l'oscuro scienziato che sembra essere per ora il principale rivale dello show.

Questo personaggio in particolare, nell'intro frantuma del vetro e lo inserisce all'interno delle proprie scarpe e pare che questa idea sia venuta proprio al suo interprete Ethan Hawke, il quale in una recente intervista ha confermato di essersi in parte ispirato alle storie più macabre in circolazione.

"Stavo scrivendo il mio personaggio e ho pensato che dovesse essere presentato come il cattivo dei fumetti che occupa una pagina intera quando viene introdotto. Qualcosa di oscuro e sinistro, e avevo questa immagine ricorrente di lui che mette del vetro nelle sue scarpe".

Il produttore Grant Curtis ha poi aggiunto: "Quando scritturi uno come Ethan Hawke sai che non assumi un semplice attore. Assumi un cantastorie, qualcuno che immagina una scena e sa anche come renderla reale. Lui aveva questa idea sul suo personaggio e ne abbiamo parlato con i produttori e ovviamente hanno pensato bene di inserirla".

Intanto se pensate che Arthur Harrow sia il principale villain della serie probabilmente vi sbagliate. I Funko Pop di Moon Knight sembrano aver fatto uno spoiler su quello che sarà il "cattivo" con cui Marc Spector dovrà fare i conti.

