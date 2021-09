Moon Knight, ecco come il regista Mohamed Diab ha ottenuto il lavoro

Tutti sognano di lavorare per i Marvel Studios che dominano ogni centimetro di Hollywood da anni ormai, ed è stato così anche per il regista di Moon Knight, Mohamed Diab, che aveva preparato una lunga presentazione per la serie.

Diab ha creato un enorme pacchetto di proposte per il gruppo guidato da Kevin Feige. Il regista ha rivelato in una recente intervista che lui e sua moglie, la produttrice Sarah Goher, hanno redatto una bozza di 200 pagine per lo studio.



"Onestamente, è stato un grande lancio", ha detto Diab a The Hollywood Reporter. "Nel momento in cui l'abbiamo finito ho detto a Sara che se non avessimo ottenuto questo lavoro, c'era qualcosa che non andava".



Non solo Diab ha ottenuto il lavoro, ma è anche produttore esecutivo della serie. Dirigerà quattro dei sei episodi dello show e sta attualmente supervisionando la produzione a Budapest. Secondo quanto riportato da THR, le riprese di Moon Knight a Budapest dovrebbero durare ancora un mese prima di finire il lavoro ad Atlanta.



Sebbene non trapelino dettagli sulla trama della serie, Ethan Hawke non ha avuto paura di rivelare cosa lo ha spinto a partecipare al progetto. Secondo la superstar, Oscar Isaac è stato uno dei motivi principali per cui ha deciso di unirsi alla sua prima produzione Marvel.



"In gran parte, ad essere onesti, adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e permetta una maggiore libertà creativa. Il regista Mohammed Diab è un ragazzo brillante” ha detto in precedenza a The Ringer.

“Una cosa che mi ha spinto a partecipare al progetto è Oscar Isaac, ad essere onesto con te. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda gli attori, quando sono arrivato a New York, che ammiravo. Oscar è più giovane di me, e mi piace il modo in cui si comporta, e mi piace il modo in cui pensa. E in generale, le cose belle accadono quando sei nella stessa stanza con persone che ti piacciono, giusto?"



Una data di uscita ufficiale per Moon Knight non è ancora stata fissata ma dovrebbe arrivare entro la fine del 2022. Intanto anche Mark Ruffalo è stato avvistato a Budapest e potrebbe fare un'apparizione in Moon Knight mentre Oscar Isaac ha rivelato cosa lo ha spinto a dire sì al progetto Marvel.