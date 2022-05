Moon Knight: il costumista rivela le prime concept art sul costume di Mr. Knight!

Moon Knight è giunta al termine, e mentre sul web si parla del finale di stagione, il concept artist dei Marvel Studios pubblica su Twitter alcuni dei primi look pensati nel 2020 per Mr. Knight: date un'occhiata alle immagini in fondo all'articolo!

Come abbiamo visto nella serie, il protagonista è un personaggio che soffre di disturbo dissociativo dell'identità. L'uomo si divide dunque tra Marc Spector e Steven Grant. I creatori dello show, appassionati dei fumetti originali, hanno deciso a un certo punto di includere nella serie anche Mr. Knight, che in origine era legato sempre a Marc Spector. Tuttavia nello show è Steven Grant a indossare il costume di Mr. Knight, che secondo i primi disegni avrebbe dovuto essere molto diverso.

L'utente Jehuytysan, legato alla Marvel, ha infatti rivelato su Twitter alcuni look decisamente differenti per il costume di Mr. Knight, ideati nel 2020. "Alcune delle mie prime esplorazioni sull'abito di Mr. Knight del 2020 con il costumista Julian Day" ha scritto il concept artist nella didascalia che accompagna la foto. "Alla fine, Mike Uwandi ha però costruito il design".

Come sappiamo, i costumi sono parte importantissima di un prodotto come questo, dunque la loro lavorazione è molto lunga. Sembra che sia stato un elemento che è stato portato "sul tabellone" sin dai primi giorni. Definire come ogni personaggio era vestito, infatti, rappresentava uno step cruciale nella rappresentazione della sua personalità, cosa in cui Oscar Isaac ha messo particolare attenzione.