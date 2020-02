Moon Knight, Daniel Radcliffe smentisce i rumor che lo vorrebbero nel cast

Non debutterà prima del 2021 e non si sa ancora molto della trama, ma la nuova serie Moon Knight è già molto attesa dai fan della Marvel. Chi interpreterà il ruolo del protagonista Marc Spector? Nei giorni scorsi, dopo i rumor su Oliver Jackson-Cohen, anche Daniel Radcliffe ha voluto smentire le voci sul suo presunto ingaggio.

Parlando con ComingSoon.net, l'attore famoso per il ruolo di Harry Potter ha rivelato che non c'è nulla di vero, anche se non esclude a priori di partecipare in futuro a un altro franchise.

"Se mai dovessi tornare in un franchise, penso che l'asticella della sceneggiatura dovrebbe essere più alta di qualsiasi altra cosa" ha detto. "Prima di cominciare un'attività che ti porterai dietro per anni, devi essere sicuro che ti piacerà davvero per tutto il tempo. Non sono contrario a recitare in un franchise in futuro, potrebbe essere divertente. Ma le voci su Moon Knight non sono vere, posso ufficialmente smentirle, non ne ho mai sentito parlare."

Per chi non avesse familiarità con il personaggio, il protagonista di Moon Knight è Marc Spector, un ex agente della CIA che è stato quasi ucciso da un terrorista di nome Bushman ma è stato salvato dal Dio egiziano della Luna, Khonshu. Dopo aver sconfitto Bushman, Marc è diventato il Cavaliere della Luna, un vigilante dal costume tutto bianco che è diventato il suo marchio di fabbrica.

Un altro elemento che distingue Moon Knight dagli altri supereroi è che all'interno della sua testa risiedono quattro diverse personalità, che interagiscono tra loro ma a volte sono in lotta per conquistare il controllo.

Non resta che attendere l'annuncio ufficiale del nome del protagonista. Nelle ultime settimane, intanto, al team di scrittori di Moon Knight si è aggiunto anche lo sceneggiatore di The Witcher.