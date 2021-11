Moon Knight, quanto sarà dark la serie Marvel con Oscar Isaac?

Oscar Isaac ha visto la sua carriera in costante ascesa negli ultimi anni, con un vero e proprio boom nell'ultima stagione grazie alla sua partecipazione in due, attesissime pellicole e una serie con Jessica Chastain. Ora si prepara a fare il suo ingresso nell'MCU con uno dei personaggi più dark visti finora nel franchise: Moon Knight.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato lungamente di tutti i prodotti recentemente annunciati durante il Disney+ Day, molti dei quali saranno serie Marvel: due approfondiranno personaggi che non hanno mai avuto standalone nei fumetti Marvel, mentre una d'animazione introdurrà finalmente lo Zio Ben in Spider Man. A fianco di queste, una nuova wave particolarmente dark sarà aperta da Marvel Zombies, mentre ha già un suo primo teaser la serie She Hulk.

Insomma, i prodotti annunciati e i trailer usciti, fra animazione e non, sono molteplici: su tutti spicca quello di Moon Knight, serie in live-action con protagonista Oscar Isaac nei panni di questo nuovo supereroe al suo debutto nell'MCU. Dopo aver interpretato Poe Dameron, pilota di X-Wing nella nuova trilogia degli Star Wars targata Disney, l'attore compie un salto di sussidiaria dalla Lucasfilm alla Marvel portando con sé le sue notevoli capacità attoriali. E anche un po' di quella follia schizofrenica che l'ha contraddistinto in alcuni degli ultimi ruoli, in particolare Il collezionista di carte.

Quello di Moon Knight è un personaggio molto cupo, crepuscolare ed efferato. Ex mercenario e marine con uno spiccato shock post-traumatico, durante una missione farà il suo incontro con una statua della divinità egizia Khonshu, convincendosi di dover diventare un suo guerriero in terra. Il personaggio è a tratti simile alla controparte DC di Batman: non ha dei poteri, ma attraverso il denaro accumulato riuscirà a costruirsi un arsenale con cui combattere i criminali, spesso con eccessi di violenza a tratti discutibili.

Potrebbe quindi ricordare quanto diceva, nel Batman di Nolan, il Lucius Fox di Morgan Freeman: "Lei pensa che il suo cliente, uno degli uomini più ricchi e più potenti del mondo, sia segretamente un giustiziere che passa le notti a pestare a sangue e a mani nude i criminali". Già con queste premesse, non vorreste mettervi contro Isaac.

Come se non bastasse, il suo alter-ego, Marc Spector è affetto da una patologia psichiatrica che lo porta ad avere almeno tre personalità multiple. Se volete approfondire l'argomento, ecco spiegate le personalità multiple di Moon Knight. Nonostante la brevità, già questo primo teaser sembra introdurre molto di quel dark che, sicuramente, costraddistinguerà la serie. Cosa ne pensate di tutta nuova wave Marvel, che probabilmente troveremo anche nel secondo Doctor Strage, definito a tratti "orrorifico"? Ditecelo nei commenti!