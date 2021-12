Moon Knight: la data d'uscita della serie MCU con Oscar Isaac sarà svelata in settimana?

Moon Knight potrebbe essere la prima serie Marvel del 2022, e secondo nuove indiscrezioni appena trapelate la sua data d'uscita ufficiale sarà svelata molto presto.

Rispondendo ad un suo follower su Twitter, il noto insider Charles Murphy ha rivelato che la data d'uscita di Moon Knight sarà rivelata la prossima settimana. In base a queste informazioni, i fan dovrebbero aspettarsi un annuncio ufficiale da parte della Marvel entro il 27 dicembre, e teoricamente la tempistica è più che felice.

Oltre a rappresentare un gradito regalo di Natale, infatti, l'annuncio della data d'uscita di Moon Knight andrebbe a colmare il gap che si verrà a creare con la fine di Hawkeye, prevista per il 22 dicembre. Al momento, infatti, non è dato sapere quando uscirà la prossima serie Marvel dopo la conclusione dello show con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, e un annuncio nei giorni successivi al finale di Hawkeye sarebbe quantomeno tempestivo.

Ricordiamo che le prime immagini ufficiali di Moon Knight hanno debuttato a novembre. Nel cast, oltre ad Oscar Isaac come protagonista, anche Ethan Hawke nel ruolo del cattivo principale, anche se al momento non è noto quale sarà il suo personaggio. Secondo alcuni rumor, inoltre, Mahershala Ali apparirà come Blade dopo il suo debutto nel cameo vocale off-camera alla fine di Eternals.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.