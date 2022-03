Moon Knight, i dettagli del costume dell'eroe di Oscar Isaac nel poster coreano

Dopo l'uscita del teaser e poster internazionale di Moon Knight, arriva sul web anche la versione coreana del poster della serie Marvel con Oscar Isaac, in cui Moon Knight è ancora più dark!

E' partito dunque il conto alla rovescia verso il 30 marzo, data in cui la nuova serie del Marvel Cinematic Universe debutterà in streaming su Disney+: la miniserie in 6 episodi racconterà la storia di Steven Grant (interpretato da Oscar Isaac), un uomo mite che lavora in un negozio di articoli da regalo e che deve fare i conti con improvvisi vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita.

Si tratta di una produzione più dark e più matura in un universo cinematografico e televisivo in forte espansione, uno show che esplorerà non solo la salute mentale del suo protagonista, che scoprirà di soffrire di un disturbo dissociativo dell'identità (e di condividere il corpo con il mercenario Marc Spector), ma anche il lato spirituale del Marvel Cinematic Universe, con molteplici riferimenti alla mitologia egizia, che abbiamo visto anche in alcune recenti immagini di Moon Knight.

Il nuovo poster per il mercato coreano mostra il lato più terrificante di Moon Knight, evidenziando al tempo stesso il suo costume in ogni dettaglio: potete vedere il poster nel tweet a fine articolo.

Questa nuova immagine ci offre l'immagine finora più dettagliata del personaggio interpretato da Oscar Isaac, comunicando con forza il tono e l'atmosfera dell'intero show.

Il primo episodio di Moon Knight debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+, a seguire gli episodi usciranno con cadenza settimanale fino al 4 maggio, accompagnando i fan dell'universo Marvel nelle settimane che ci separano dal debutto in sala di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.