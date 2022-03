Moon Knight, Diab critica anche Wonder Woman 1984: 'Rappresentazione assurda dell'Egitto'

Dopo le dure critiche a Black Adam, il regista di Moon Knight ha preso di mira un altro film del DCEU per la sua rappresentazione dell'Egitto. Mohamed Diab pare non aver assai gradito il modo in cui Wonder Woman 1984 ha ritratto il paese dai cui proviene.

In una recente intervista ha detto: "Ci tengo sempre a fare un discorso sull'Egitto e su quanto impropriamente sia stato rappresentato nel corso della storia di Hollywood. È sempre esotico, lo definiamo sempre genericamente come oriente. Ci disumanizza. Siamo sempre nudi, siamo sempre sexy, siamo sempre cattivi, siamo sempre sopra le righe".

Il regista di Moon Knight ha poi aggiunto il suo punto specifico sulla pellicola con Gal Gadot: "Non vedi mai Il Cairo. Ti sembra che sia ovunque ma non c'è da nessuno parte. Potrebbe essere Marocco o addirittura Spagna. Ricordo di aver visto Wonder Woman 1984 e c'era una grande sequenza in Egitto, ed è stata una vergogna per noi. C'era uno sceicco, cosa che per noi non ha alcun senso. L'Egitto sembrava un paese del medioevo. Sembrava il deserto. In quel film ho visto davvero una rappresentazione assurda dell'Egitto".

Moon Knight sarà il futuro del MCU e proprio con questa serie il regista ha finalmente potuto portare la sua storia in un grande franchise: "Fa parte dello spettacolo perché fa parte del fumetto. Fa parte del modo in cui ottiene i suoi poteri. È radicato nella sua storia. Ho cercato di rappresentare l'Egitto nel modo più autentico possibile, proprio come hanno fatto nei fumetti".