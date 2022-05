Moon Knight, il direttore della fotografia: 'volevamo evitare i colori piatti e grigi'

Andrew Droz Palermo, direttore della fotografia del terzo e quarto episodio di Moon Knight, ha parlato dello show e ha raccontato di essersi concentrato molto nel voler evitare l'utilizzo di colori piatti di alcuni altri film del MCU.

Alcuni precedenti progetti dei Marvel Studios sono stati criticati per il loro impatto visivo più piatto, che conferiva alle scene un aspetto più oscuro e meno vibrante andando a staccarsi dai diversi colori che facevano risaltare l'immagine come in un fumetto. Ecco le parole di Andrew Droz Palermo in una recente intervista al Direct:

“Penso che noi, anche solo visivamente, stavamo cercando di creare uno show un po' più contrastato, per avere un po' più di nero. Penso che storicamente, le cose Marvel prima di noi siano piuttosto grigie e piuttosto piatte. Quindi abbiamo cercato di costruire sulle cose che altri cineasti prima di noi avevano fatto. Per modificare piccole cose. Questo è stato uno dei nostri obiettivi iniziali".

Ha poi citato i fumetti come un punto di riferimento chiave nella creazione dell'aspetto di Moon Knight:

“Voglio dire che i fumetti sono stati una vera stella polare per noi, credo, per lo stile visivo di alcune di queste cose e anche per andare in posti così psichedelici. Sai, come in un manicomio, o in un ospedale, che alla fine vediamo nel mio episodio e nell'episodio cinque".

Dato il tono distintivo della serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight, e i contrasti visivi che sono emersi, come tra il cielo notturno scuro e l'abito bianco puro del protagonista, questa decisione di concentrarsi sul contrasto e di cercare di rendere la serie più vibrante rispetto ad altri progetti MCU ha sicuramente contribuito allo show.

