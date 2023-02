Moon Knight, di che disturbo soffre il protagonista della serie?

Moon Knight è stato una delle grandi sorprese della Fase 4 dell'MCU. Presentato su carta stampata come un personaggio problematico e violento, Marc Spector arriva su schermo mettendo al centro uno degli elementi più difficili da trattare al cinema e in tv: la malattia mentale. Ma si che disturbo soffre?

Uno degli elementi a favore della serie riguarda proprio il modo in cui riesce a mettere in scena la malattia di cui Marc soffre da quando era bambino. La morte accidentale del fratello e le violenze che subisce da parte della madre lo costringe a cercare una via di fuga dal dolore e questo lo porterà, automaticamente, a cadere nel baratro del disturbo delle personalità multiple. A differenza dei fumetti, dove il protagonista arriva ad avere anche 4 personalità differenti, fino ad ora sul piccolo schermo ce ne sono state presentate due, con una piccola incursione di una terza che getterà sicuramente scompiglio nella sua vita.

Mentre Oscar Isaac aveva anticipato qualcosa sulla stagione 2, la curiosità del pubblico era aumentata ancor di più in funzione del fatto che il prodotto avesse già iniziato ad esplorare le difficoltà del trovare un equilibro e una "convivenza" tra le varie personalità. Se sul piccolo schermo Marc e Steven (la sua seconda personalità) arrivano ad un punto di incontro, nei fumetti la questione è molto più complicata e, periodicamente, viene rimessa al centro dei problemi del protagonista nel gestire la propria autonomia, il proprio ruolo da vigilante e il proprio disturbo.

Svelando le prospettive futuro dell'MCU, Kevin Feige ha parlato del futuro di Oscar Isaac come Moon Knight lasciando intendere che il personaggio potrebbe essere riproposto anche in altri modi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!