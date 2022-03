Moon Knight: le diversi fasi della Luna (e di Marc Spector) nei nuovi poster Disney Plus!

Disney Plus ha pubblicato sui propri canali del social network Instagram tre nuovi poster ufficiale di Moon Knight, la prima serie televisiva dei Marvel Studios ad uscire nel 2022 in esclusiva sul popolare servizio di streaming.

La triplice locandina, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, mostra le tre differenti versioni del protagonista, Marc Spector/Steven Grant, Moon Knight e Mr. Knight, ognuno dei quali si staglia in un poster differente: a turno, le altre due versioni compaiono come ombre alle spalle della 'versione' in primo piano. La didascalia di accompagnamento al post cita 'le diverse fasi della Luna di Moon Knight', e ricorda la data d'uscita su Disney Plus: l'appuntamento è fissato per il prossimo 30 marzo, a dieci giorni esatti da oggi.

Ricordiamo che Moon Knight seguirà la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro complesse identità mentre si spingono in un mistero mortale che coinvolge anche i potenti dei dell’antico Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi, con Jeremy Slater capo sceneggiatore.

