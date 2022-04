Moon Knight, quanto dura il contratto di Oscar Isaac? La risposta preoccupa i fan

Moon Knight è stata apprezzata da critica e pubblico dopo il suo primo episodio, e i fan hanno già imparato ad amare l'interpretazione di Oscar Isaac nei panni di Steven Grant / Marc Spector.

Ma quanto durerà il contratto di Oscar Isaac con i Marvel Studios? L'attore ha affrontato l'argomento durante una recente intervista promozionale, e i fan non sono esattamente contenti: "Avevo sentito parlare delle famose manette d'oro della Marvel, ed ero reticente all'inizio", ha scherzato Isaac con Variety. "Ma fortunatamente, eravamo tutti d'accordo su una cosa, vale a dire concentrarci esclusivamente su questa serie senza pensare troppo al futuro. Questa è la storia di Moon Knight. Se ci sarà un futuro, penso che debba dipendere dalla reazione dei fan e non dai contratti: se la gente vorrà vedere ancora questo personaggio e se troveremo una storia che valga la pena raccontare, allora vedremo".

Del resto, come vi abbiamo segnalato qualche tempo fa, la politica per i contratti della Marvel è cambiata rispetto alle origini del progetto di Kevin Feige: nelle prime fasi del MCU agli attori venivano fatti firmare contratti enormi per sette, otto progetti (le 'famose manette d'oro' menzionato da Oscar Isaac) mentre adesso la compagnia di produzione, considerato il successo planetario e la popolarità garantita agli attori che entrano a far parte dei vari progetti, ha optato per una politica contrattuale diametralmente opposta, che appunto 'procede di progetto in progetto'.

Moon Knight tornerà mercoledì prossimo con la seconda puntata: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.