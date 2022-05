Moon Knight: c'è anche Jake Lockley nel poster dell'episodio finale della serie Marvel!

Nella giornata di domani, oltre all'arrivo nelle sale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, verrà diffuso in streaming l'episodio finale della miniserie Moon Knight con protagonista un sensazionale Oscar Isaac. Dopo lo scioccante quinto episodio di Moon Knight, l'autore ha pensato bene di omaggiare la conclusione dello show con un poster.

Questo suggestivo poster arriva da un "fan" speciale di Moon Knight: è stato sviluppato da Greg Smallwood, co-autore della run a fumetti di Moon Knight intitolata Welcome to New Egypt, scritta insieme a Jeff Lemire. Proprio l'autore dello show Marvel, Jeremy Slater, ha citato questa opera come fonte di ispirazione per la serie in live-action e Smallwood a suo volta è stato ispirato dalla miniserie per realizzare una nuova art che tra l'altro cita anche la terza personalità di Marc Spector, ovvero quella di Jake Lockley, finora mai comparsa nello show ma costantemente suggerita.

In una recente intervista lo stesso Oscar Isaac ha accennato a Jake Lockley e ha valutato la possibilità che il pubblico potesse avere ragione nel pensare a un'imminente arrivo della terza personalità dell'eroe, che si andrebbe ovviamente ad aggiungere a quelle già conosciute di Steven Grant e Marc Spector.

"Direi che avreste ragione", aveva affermato Isaac in merito all'introduzione di Lockley nello show, e ai teaser che sembravano anticiparne l'arrivo "Ci sono decisamente delle cose che stanno puntando verso l'idea che non abbiamo solo Steven e Marc in questo schema, che ce ne siano possibilmente altri. Sì, è qualcosa che abbiamo discusso...".

Chissà allora cosa accadrà nei nuovi episodi della serie, e come verrà gestita la faccenda Jake Lockley... Intanto tra poche ore arriverà il sesto episodio, che dovrà darci risposte su quanto visto nell'ultimo (e in particolare sul finale di Moon Knight 1x05).

Di seguito, il poster del finale confezionato da Smallwood.