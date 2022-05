Moon Knight, c'è un motivo preciso se la serie Marvel non ha collegamenti con la Fase 4!

In attesa di scoprire quando e dove apparirà Moon Knight in futuro, diamo uno sguardo al passato per capire come mai la serie Marvel con Oscar Isaac sia stata concepita come quasi totalmente slegata dal resto della narrazione della Fase 4 del MCU.

Mentre i Marvel Studios sembrano essere sul punto di preparare la strada ad un Avengers 5 incentrato su Secret Wars seminando inizi nei vari progetti per il grande schermo e per Disney Plus, a parte qualche minimo riferimento Moon Knight potrebbe essere benissimo ambientato in un suo universo a sé stante: in particolare, ha fatto quasi scalpore tra i fan il fatto che la serie MCU non menzioni minimamente il Blip di Thanos, né tanto meno intercetti in qualsiasi modo le varie sottotrame legate al Multiverso che sembrano essere il succo della Fase 4 (e di quelle a venire).

La cosa interessante è che, in una nuova intervista con The Direct, il capo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater ha svelato che sono stati proprio i Marvel Studios a volere questa separazione netta dal MCU: "Ci sono stati alcuni argomenti dai quali fin dall'inizio la Marvel ci ha consigliato di stare alla larga. Vedete, i Marvel Studios sono molto consapevoli della narrazione del MCU, e quindi conoscono anche il rischio della ripetizione. Se siamo stati alla larga dal Blip, è perché il Blip era già stato ampiamente affrontato in WandaVision, in Falcon and the Winter Soldier, in Hawkeye. Stessa cosa per il Multiverso, che era alla base di Loki, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Penso che si siano detti: 'La sorpresa di Moon Knight è che non ci sarà nessun collegamento a sorpresa'. E in effetti è ciò che rende questa serie un caso unico, perché non ha bisogno di altre storie a cui appoggiarsi. E' il miglior complimento che riceviamo dalle persone, perché è come se fosse stata la Marvel a venire nel piccolo angolo di mondo di Moon Knight, e non Moon Knight ad essere catapultato nel grande universo Marvel. Ne sono molto orgoglioso".

Che cosa ne pensate di questa chiave di lettura? Ditecelo nei commenti!