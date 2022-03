Moon Knight, l'easter egg di Falcon & The Winter Soldier conferma la timeline dello show

Nelle scorse ore è stato diffuso un nuovo trailer di Moon Knight in cui prestando un po' di attenzione è possibile individuare un collegamento con Falcon and The Winter Soldier che ci permette di individuare la linea temporale in cui si svolge la serie con Oscar Isaac in arrivo su Disney+.

L'easter egg in questione ci mostra Moon Knight in piedi davanti a un autobus a due piani di Londra. Il poster a lato pubblicizza il Global Repatriation Council, formato per affrontare l'incredibile crisi di rifugiati venutasi a creare dopo il Blip.

Ciò conferma sicuramente che Moon Knight si svolgerà dopo Avengers: Endgame. È importante notare tuttavia, che questo poster non indica necessariamente che lo spettacolo dedicato al personaggio di Marc Spector si svolga in concomitanza con Falcon and The Winter Soldier. La crisi dei rifugiati sarebbe continuata per mesi, anche se sembra essere stata di fatto risolta ai tempi di Spider-Man: Far From Home, otto mesi dopo che Hulk ha schioccato le dita del Guanto di Thanos.

Questo trailer tuttavia, conferma che l'MCU sta continuando ad avanzare. Con l'eccezione del film prequel Black Widow, la Fase 4 è stata totalmente incentrata sul futuro post-Avengers: Endgame e sembra proprio che Moon Knight in arrivo su Disney+ il prossimo 30 marzo non farà eccezione.