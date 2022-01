Moon Knight, quanti episodi avrà in totale la serie Marvel?

Da che ci si aspettava una distribuzione in tempi più prolungati, Moon Knight è diventata ufficialmente il primo spettacolo per piccolo schermo del Marvel Cinematic Universe che vedremo in questo inizio 2022. Ma con più episodi da distribuire a cadenza settimanale su Disney+, la serie con Oscar Isaac ci terrà impegnati per un po'.

Non era assolutamente previsto che lo fosse, in origine pensata per essere preceduta da titoli di lunga attesa come Ms. Marvel. Ma già dai tempi del Disney+ Day, con alcuni trailer che hanno fatto la loro comparsa – su tutti, quello di She-Hulk – e altri che invece mancavano all’appello, è iniziata a girare la voce che la prima serie nel 2022 sarebbe stata Moon Knight. L’unica altra di cui si fosse offerto un primo sguardo, seguito di recente dal nuovo trailer di Moon Knight.

La serie ha come protagonista un cast completamente nuovo, inedito: conta su tutta una serie di new entry che si vanno ad aggiungere ai grandi attori di Hollywood che stanno confluendo nel Marvel Cinematic Universe. In particolare spiccano Oscar Isaac ed Ethan Hawke, ma anche l’attore francese drammaticamente scomparso Gaspard Ulliel. Eroe negativo della serie, nuova interessante wave inaugurata da Marvel con la Fase 4, è proprio Isaac a vestire i panni di Marc Spector. Ex mercenario e marine con uno spiccato shock post-traumatico, durante una missione farà il suo incontro con una statua della divinità egizia Khonshu, convincendosi di dover diventare un suo guerriero in terra.

Il suo alter ego, Moon Knight, è in realtà privo di poteri, ma come il noto pipistrello di DC Comics sfrutta il patrimonio accumulato negli anni per mettere su e foraggiare il proprio arsenale. Quello di Spector è un personaggio crepuscolare, che agisce nell’oscurità della notte illuminata solo, appunto, dalla luce lunare e dal suo cavaliere: qualcuno che non vorreste mai incontrare. A giudicare dalle immagini ma anche dalla sua incarnazione nel fumetto, Spector combatte i suoi nemici senza alcuna pietà e con terribile efferatezza.

Questo comportamento dissociato e violento, quasi schizofrenico, è aggravato dalla patologia di cui è affetto: un disturbo di personalità multipla che lo porta ad assumere tre identità – più la quarta, quella del suo travestimento. Affetto da insonnia, incapace di distinguere le proprie allucinazioni dalla realtà e probabilmente segnato da un profondo e irrisolto shock prost-traumatico, sviluppato a causa degli orrori visti in guerra.

Sono questi, tutti i promettenti ingredienti di questo nuovo show che arriverà su Disney+, a partire dal 30 marzo, in 6 episodi. Ricalcando un pacchetto di puntate già visto per gran parte delle serie uscite nel corso del 2021, sembra che Moon Knight voglia riproporre una strategia di distribuzione ormai rodata per Disney e applicata anche con Lucasfilm per The Book of Boba Fett. Vale a dire una distribuzione a cadenza settimanale che non bruci subito il titolo, ma per un blocco di episodi ridotti che non stanchi nemmeno gli spettatori in attesa. Con queste premesse, la serie con Isaac dovrebbe coprire tutto il mese di aprile per poi concludersi verso metà maggio. Per quanto riguarda le altre invece, trovate qui il calendario 2022 del Marvel Cinematic Universe.