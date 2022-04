Moon Knight, episodio 4 da oggi su Disney+! Oscar Isaac: 'All'inizio non ero a mio agio'

Nonostante sia da poco entrato a farne parte, Oscar Isaac sembra già essere uno dei cavalli di punta del MCU ma a quanto pare, l'ingresso in questo nuovo franchise nei panni di Moon Knight non è stato privo di difficoltà per l'attore.

Isaac ha infatti ammesso di essere stato seriamente a disagio all'inizio dei lavori di produzione con le molteplici personalità del suo personaggio. Passare da un ruolo all'altro per lui non è stata cosa semplice e in una recente intervista a tal proposito ha detto:

"All'inizio è stato decisamente impegnativo perché non ero così a mio agio nel passare da un personaggio all'altro. Quindi ho iniziato col chiedere di poter girare prima tutte le cose di Steven e poi tutte quelle di Marc, e poi lentamente, quando mi sono sentito più a mio agio e ho davvero preso in mano entrambi i ruoli, è diventato più facile barcamenarsi tra i due, anche nello stesso momento".

E mentre si continua a discutere della possibile terza identità di Moon Knight, Oscar Isaac ha rivelato che la più grande sfida è stata non solo dover interpretare Steven e Marc come identità individuali con personalità uniche, ma anche il dover interpretare "l'uomo allo specchio" di Steven/Marc.

"È stata una sfida, soprattutto ciò che riguarda la parte tecnica, mi sono dovuto esercitare per capire come recitare con me stesso e fare ciò davanti alla telecamera", ha detto Isaac. Ci è voluto molto per farlo al meglio".