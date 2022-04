Moon Knight, l'episodio 4 rivela una tendenza tipica degli show Marvel

Continua la distribuzione su Disney+ a cadenza settimanale dei sei episodi che compongono Moon Knight, come ormai tutte le serie MCU. Ma nonostante quella con Oscar Isaac sia pensata come scollegata, il suo ultimo episodio ha rivelato un'abitudine ormai fissa di questi show. Buona o cattiva? Quanto segue è spoiler free.

La nuova serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Oscar Isaac nei panni di Marc Spector – e un altro paio di identià – è diversa da tutte le altre dell’universo cinematico in molti modi. Innanzitutto, è stata annunciata come il prodotto MCU più violento di sempre, tanto che ci si chiede se non si stia preparando il debutto di Daredevil in Moon Knight visti i collegamenti con i fumetti. Dall’altro lato però, come spiegato dallo stesso Feige, è pensato molto più in chiave di minisere, relativamente scollegato dal canone principale e senza la sicurezza che Oscar Isaac tornerà dopo Moon Knight, visti i termini contrattuali sottoscritti con i Marvel Studios.

Posto questo, lo show attualmente in fase di distribuzione su Disney+ non ha potuto fare a meno di ricalcare una tendenza narrativa ormai rodata per le serie del Marvel Cinematic Universe. In un certo senso, è stato proprio il suo quarto episodio a rivelarcela, tanto questa tendenza si è risolta in modo ancor più scioccante nel caso di Moon Knight. Quasi tutte le serie infatti (tranne What if...?) sono composte da sei episodi. Un pacchetto relativamente breve ma che sta piacendo molto agli appassionati del piccolo schermo. E tutte hanno giocato particolari rivolgimenti, colpi di scena e ganci narrativi all’interno dell’episodio 4.

Per quanto riguarda Moon Knight, come promesso non vi diremo di cosa si tratta né faremo spoiler. Ma chi l’ha visto sa bene quanto sia stato scioccante il finale e a tutti gli altri non ci resta che consigliare di recuperarlo quanto prima. Nelle serie Marvel insomma, il confine dei due terzi degli show sta diventano un momento spartiacque in cui risollevare la serie se avesse visto calare l’attenzione, preparando altresì il finale di lì a due episodi, che nel caso di Moon Knight dovrebbe essere un happy ending. Si tratta, insomma, di una delle regole più classiche di narrazione: il twist alla fine del secondo atto. Ma ripercorriamo un attimo questa tendenza all’interno dei vari show.

Il quarto di WandaVision ha visto Wanda perdere la calma e buttare Monica fuori dall'esagono, dando al pubblico un grande suggerimento su chi stava davvero gestendo le cose a Westview. Nella recentemente censurata The Falcon & The Winter Soldier invece, il quarto ha mostrato quanto John Walker fosse inadatto a brandire lo scudo di Cap, usandolo per una decapitazione e insanguinando il simbolo di protezione dell'MCU. L'episodio 4 di Loki ha rivelato enormi segreti sulla TVA, e poi What If...? ha introdotto Strange Supreme, che diventerà cruciale negli universi paralleli di Doctor Strange 2. Infine Hawkeye, che vede Yelena tentare di uccidere Clint proprio nel quarto episodio, preparando altresì la riconciliazione nell’ultimo.

Voi ci avevate fatto caso?