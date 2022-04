Moon Knight, l'episodio 5 della serie Marvel è il preferito di Oscar Isaac!

Oscar Isaac, protagonista della miniserie Marvel Moon Knight, ha rivelato che l'episodio 5 di Moon Knight è il suo preferito dell'intera serie... o meglio, l'ha fatto per interposta persona, nelle dichiarazioni del regista Mohamed Diab al sito Marvel.com!

Di certo, il penultimo episodio della miniserie ha lasciato il segno, mostrando un tragico evento del passato di Moon Knight e lasciandoci con un colpo di scena sul finale.

Parlando della quinta puntata, il regista e produttore esecutivo dello show Mohamed Diab ha rivelato: "L'episodio 5 è il mio preferito ed è anche quello preferito da Oscar Isaac. E' la puntata in cui si scava più a fondo nella sua identità e si capisce come si è sviluppato il suo disturbo dissociativo dell'identità", con un chiaro riferimento al già citato evento traumatico che lo ha segnato, ma che non approfondiamo per evitare spoiler. "Credo sia una delle scene più emozionanti che si possano vedere in una serie TV dei Marvel Studios".

Inoltre, l'episodio 5 ha introdotto un nuovo villain in Moon Knight che potrebbe apparire nella puntata finale della miniserie che debutterà il prossimo 4 maggio in streaming su Disney+.

Nelle scorse ore, infine, il regista Mohamed Diab ha anticipato che Moon Knight avrà un finale soddisfacente per i fan Marvel: "Spero sia un finale soddisfacente per la nostra storia. Sento che lo sarà. Ci saranno alcune sorprese. Penso che il pubblico meriti una grande sequenza d'azione, ma ci sarà molto più di questo. Ha diversi colpi di scena, e sento davvero che si tratterà di un finale soddisfacente per il nostro viaggio".