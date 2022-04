Moon Knight: il terzo episodio ha appena confermato una nuova personalità di Marc/Steven?

Da oggi su Disney Plus è disponibile il terzo episodio di Moon Knight, e al giro di boa la nuova serie dei Marvel Studios potrebbe aver suggerito l'imminente esordio di una terza personalità per il protagonista interpretato da Oscar Isaac.

Nel corso della puntata, purtroppo dedicata al compianto Gaspard Ulliel, il personaggio interpretato da Oscar Isaac ad un certo punto perde il controllo del suo corpo per svegliarsi poco più tardi, un istante dopo aver pugnalato un suo nemico. Naturalmente, lì per lì presume che sia stato Steven Grant a compiere il delitto durante il suo 'blackout', ma l'altra sua personalità dal forte accento britannico lo nega, discolpandosi. La scena fa quindi presumere che ci sia un'altra personalità lì dentro, una terza 'versione' del protagonista finora rimasta in disparte.

Nei fumetti, come forse saprete, Marc Spector ha in effetti una terza personalità di nome Jake Lockley, che lavora come tassista notturno per rimanere a contatto con i suoi informatori che lo tengono aggiornato sul sottobosco criminale. Finora, Lockley non è stato menzionato nella serie, ma considerato che né Marc né Steven fossero 'in controllo' del corpo quando il criminale de Il Cairo è stato pugnalato, è altamente probabile che presto o tardi farà definitivamente capolino. E chissà che anche Lockley non abbia una sua personale versione di Moon Knight, dato che come è stato chiarito Mr. Knight è la versione di Moon Knight quando è Steven ad avere il controllo.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.