Moon Knight: nel nuovo episodio c'è un collegamento fuori di testa con Black Panther

Dopo la teoria sulla vera identità di Khonshu, i fan di Moon Knight hanno trovato un collegamento segreto con Black Panther, il campione d'incassi vincitore del premio Oscar con protagonista il compianto Chadwick Boseman.

In molti infatti non si sono accorti di un dettaglio importanti, ovvero che in realtà Khonshu non è la prima divinità egizia ad essere rivelata nell'MCU, dato che Black Panther aveva già stabilito che in Wakanda 'esiste' la dea pantera Bast. Ebbene, nell'antica mitologia egizia, Khonshu (o Khonsu) e Bast (divinità nota anche come Bastet) sono fratello e sorella, entrambi figli del dio del sole Ra. L'utente di Twitter UpToTASK ha sottolineato questa connessione passata inosservata in un tweet divenuto in poco tempo virale.

Si tratta sicuramente di un legame a dir poco strabiliante tra i due eroi, in quanto guardando le cose da questa prospettiva diventa chiaro come le origini di Moon Knight e Black Panther siano più simili di quanto potessimo pensare: secondo la leggenda del Wakanda, infatti, Bast diede al primo re della nazione l'Erba a Forma di Cuore, da cui la Pantera Nera trae il suo potere; in sostanza, Black Panther è il campione di Bast sulla Terra, proprio come Moon Knight lo è di Khonshu e Arthur Harrow (il personaggio di Ethan Hawke) lo è della dea Ammit.

Vi eravate accorti di questa similitudine tra i due supereroi Marvel? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti scoprite il significato della frase in francese nel secondo episodio di Moon Knight: la serie Marvel torna su Disney Plus con una nuova puntata ogni mercoledì.