Moon Knight: nel terzo episodio Marvel rende omaggio al compianto Gaspard Ulliel

I Marvel Studios hanno dedicato l'episodio 3 di Moon Knight a Gaspard Ulliel, che ha debuttato proprio nel corso dell'episodio nei panni di Anton Mogart. Il suo è un personaggio che finora non avevamo mai incontrato nel corso dello show con Oscar Isaac e fa il suo esordio con il cambio d'ambientazione in Egitto anticipato nel precedente episodio.

Per chi si stesse domandando come mai l'episodio appena diffuso in streaming sia dedicato alla memoria di Gaspard Ulliel, è perché l'attore francese è morto subito dopo aver girato le sue scene in Moon Knight, in quello che rimarrà uno dei suoi ultimi lavori.

Ulliel è morto il 19 gennaio 2022 all'età di 37 anni. La causa è stata un incidente di sci sulle Alpi francesi avvenuto il giorno prima. Ulliel si è schiantato contro un compagno di sci e ha subito un grave trauma cerebrale dalla collisione. Poiché l'episodio 3 di Moon Knight è la sua prima apparizione nel MCU e una delle sue ultime apparizioni sullo schermo, i Marvel Studios hanno dedicato l'episodio all'attore.

Non è la prima volta che la Marvel è costretta a dire addio a uno dei suoi interpreti: era successo qualche anno fa con la morte di Chadwick Boseman, dove qui i Marvel Studios dedicarono all'attore un episodio della serie What If...? Ancora prima, il logo ufficiale dei Marvel Studios prima di Captain Marvel venne modificato in corsa per essere dedicato alla memoria di Stan Lee, scomparso poco prima dell'uscita del film.

Il terzo episodio di Moon Knight è l'unico con Gaspard Ulliel, quindi è naturale che la Marvel abbia voluto dedicarglielo per omaggiare il talento purissimo di un giovane attore scomparso maledettamente troppo presto.

Su queste pagine vi invitiamo a scoprire o a riscoprire i 5 migliori film di Gaspard Ulliel.