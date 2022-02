Moon Knight, l'eroe di Oscar Isaac sulla copertina di Empire Magazine

E' in arrivo tra poche settimane una delle serie più attese tra i fan del fumetto: si tratta di Moon Knight, il nuovo show prodotto dai Marvel Studios con Oscar Isaac nei panni del protagonista. Ed è proprio Moon Knight il protagonista della copertina del prossimo numero di Empire Magazine!

Nei tweet in calce all'articolo potete vedere le due versioni della copertina di Empire (una versione esclusiva per gli abbonati e un'altra dedicata alla vendita al dettaglio), in un numero che sicuramente includerà vari approfondimenti sulla realizzazione della nuova serie del Marvel Cinematic Universe e, soprattutto, sul suo protagonista.

Di recente, Oscar Isaac ha rivelato che Moon Knight avrà solo una stagione. Durante un faccia a faccia con Jared Leto nell'ultimo episodio di Variety: Actors on Actors, infatti, i due attori si sono confrontati sui personaggi che hanno rispettivamente interpretato: "Non avevo mai sentito parlare di Moon Knight prima, eppure collezionavo fumetti da giovane" ha confessato Oscar Isaac. "Non so come sia stato il processo creativo nel tuo caso" ha proseguito, parlando del Morbius atteso ad aprile 2022, "il tuo è un lungometraggio, mentre la nostra è una miniserie".

Questa rivelazione può aver deluso molti appassionati del Marvel Cinematic Universe, ma non è di certo una sorpresa: anche altre serie di successo distribuite in streaming da DisneyPlus si sono rivelate essere limitate a una sola stagione, come WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

Mentre aspettiamo il debutto di Moon Knight, che arriverà in streaming su DisneyPlus dal 30 marzo, ecco le nostre ipotesi su quali personaggi appariranno in Moon Knight.