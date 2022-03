Moon Knight, potrebbe esserci un crossover con Doctor Strange in futuro?

La data di uscita di Moon Knight si avvicina: la nuova serie Marvel arriverà infatti su Disney+ dal 30 Marzo. Mentre molti si chiedono quale noto supereroe Marvel apparirà negli episodi, e durante la premiere britannica l'attrice May Calamawy ha rivelato con quale personaggio del MCU le piacerebbe lavorare in futuro.

Quando la domanda le è stata posta da On Demand Entertainment, l'attrice non ha avuto dubbi su quale avrebbe voluto che fosse il suo prossimo progetto, e soprattutto con chi avrebbe voluto recitare. "Sono davvero interessata a Doctor Strange", ha detto subito Calamawy. "Chi lo sa? Vedremo."

Si tratta di una scelta interessante, anche se bisogna ricordare che Moon Knight non è collegata all'attuale MCU, come dichiarato anche dal produttore dello show Grant Curtis. "È nuovo di zecca e sta andando verso una nuova avventura. [...] Ci sono diversi aspetti di Moon Knight che creano entusiasmo all'interno dei Marvel Studios. Ma uno degli aspetti unici di questo personaggio è che sta riportando i Marvel Studios alle loro radici come Iron Man e Tony Stark. Si trattava di un personaggio che è stato chiaramente costruito dal dal basso, e accade lo stesso con Marc Spector".

Calamawy nella serie interpreta Layla El-Faouly, che è una figura sconosciuta del passato di Marc Spector e non sembra avere alcun legame diretto con la tradizione dei Marvel Comics. Moon Knight e lo Stregone Supremo invece sono collegati dalle loro arti mistiche, quindi non sarebbe impossibile vedere El-Faouly incrociarsi con Doctor Strange.

Intanto, mentre attendiamo l'arrivo dello show su Disney+, ecco il trailer di Moon Knight.