Moon Knight, Ethan Hawke: 'Adoro Oscar Isaac e volevo assolutamente lavorare con lui'

Ethan Hawke sarà il villain principale di Moon Knight e anche se non è ancora chiaro chi interpreterà con precisione, sembra che l'attore non veda l'ora di poter lavorare al fianco di Oscar Isaac che invece verstirà i panni del protagonista Marc Spector.

Intervenuto di recente al podcast di The Ringer The Watch, Hawke ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a prendere parte alla serie Marvel nonostante alcune sue dichiarazioni che sembravano molto contrarie alle produzioni relative al mondo dei supereroi.

"In gran parte, ad essere onesti, adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e permetta una maggiore libertà creativa. Il regista è Mohammed Diab ed è un ragazzo brillante".

Hawke ha aggiunto di aver avuto l'opportunità di lavorare con Diab su un altro progetto e di essere un grande fan del regista. Ma è stata la star della serie ad attirarlo per davvero: "Adoro Oscar Isaac e volevo assolutamente lavorare con lui. Trovo che sia un interprete davvero spettacolare. Mi piace quello che sta facendo della sua vita. Mi ricorda gli attori, quelli veri, che c'erano quando sono arrivato a New York, quelli che ammiravo. Oscar è più giovane di me, e mi piace il modo in cui si comporta e mi piace il modo in cui pensa. E in generale, le cose belle accadono quando lavori con persone che ti piacciono, giusto?".

In attesa di scoprire quale personaggio interpreterà, qualcuno sembra sperare che Ethan Hawke vestirà i panni di Dracula.