Moon Knight, Ethan Hawke è Arthur Harrow nel nuovo video della serie MCU

Moon Knight è approdata da qualche tempo su Disney+ e l'ultimo episodio ha approfondito maggiormente il personaggio interpretato da Ethan Hawke, Arthur Harrow. Per l'occasione Marvel Studios ha pubblicato un video dedicato al villain MCU che permette agli spettatori di conoscerlo più da vicino.

Nel video l'attore parla del suo ruolo e sull'idea che ha di se stesso il personaggio. Chiacchierando con The Hollywood Reporter, Hawke ha aperto le porte del backstage della serie. Arthur Harrow è cambiato grazie a Ethan Hawke, alla sua scelta di casting.



La star aveva confessato l'entusiasmo di poter avere molta libertà creativa all'interno di questo progetto:"Per gran parte della mia carriera maggiore è il budget e maggiore è il quoziente di paura e per quanto concerne le persone che ci lavorano c'è molta meno creatività sul set, proprio perché c'è così tanta paura. Ma c'è qualcosa nel successo che la Marvel ha raggiunto che li consente di essere fiduciosi e di non avere paura".



Moon Knight segue le vicende di Steven Grant, un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo, che è afflitto da blackout e ricordi di un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il corpo con il mercenario Marc Spector.

Mentre i nemici di Steven/Marc stringono il cerchio, entrambi devono convivere con l'altra identità ma verranno trascinati in un mortale mistero tra i potenti dèi dell'Egitto.



Scoprite sul nostro sito la recensione dell'episodio 3 di Moon Knight, la serie con protagonista Oscar Isaac.