Moon Knight: Ethan Hawke fa gli auguri di compleanno a Oscar Isaac e consiglia il suo show

Dopo quasi un anno dal debutto di Moon Knight su Disney+, i due volti principali della serie Marvel Studios, Oscar Isaac e Ethan Hawke, sono rimasti molto legati l'uno all'altro, come dimostra il post con cui Hawke ha fatto gli auguri di compleanno ad Isaac, consigliando perfino il suo ultimo spettacolo a teatro, di scena in quel di Brooklyn.

Ethan Hawke (Arthur Harrow) ha pubblicato su Instagram un post di auguri in cui ha rivelato di aver visto Isaac in The Sign In Sidney Brustein's Window a Broadway, in cui l'attore recita insieme a Rachel Brosnahan de La fantastica signora Maisel. Oltre a condividere una foto di sé e Isaac, Hawke ha anche inviato gli auguri di compleanno all'attore tramite la moglie di Isaac, Elvira Lind. Sebbene Isaac non sia presente su Instagram, Lind ha un account e spesso condivide foto del marito.

"Recentemente ho potuto vedere il mio amico Oscar in scena con @rachelbrosnahan in The Sign In Sidney Brustein's Window di Lorraine Hansberry al @bam_brooklyn. Mi è piaciuto moltissimo. Non ho ancora smesso di pensare a tutto quello che ha da dire. Guardatelo se potete... e @elvira_lind_, augura a Mr. Moon Knight un felice compleanno per me", ha scritto Hawke. Il post ha ricevuto alcune risposte da parte di altre star Marvel, tra cui Mark Ruffalo. "Siete in forma, ragazzi. Oh e in bocca al lupo, Oscar", ha scritto la star di Hulk.

Recentemente si è parlato di un possibile ritorno di Moon Knight nel MCU, ma ancora non è chiaro se il personaggio tornerà in una eventuale seconda stagione della serie o all'interno di un film tutto suo o in una pellicola dedicata a un altro personaggio in cui potrebbe fare un cameo. Del futuro di Moon Knight ha parlato brevemente anche Kevin Feige qualche settimana fa:

"La cosa divertente dello streaming è che rimarrà lì per sempre e il pubblico può recuperare questi prodotti quando vuole. Stessa cosa per Moon Knight. Credo ci sia un futuro per il personaggio più avanti".