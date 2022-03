Moon Knight, Ethan Hawke è Dracula nella serie Marvel? L'attore commenta la teoria dei fan

Questa settimana farà il suo esordio in streaming su Disney+ Moon Knight, l'ultima serie di casa Marvel con protagonista Oscar Isaac e con Ethan Hawke nei panni del villain della storia. Nonostante sia chiaro che quest'ultimo interpreterà il personaggio di Arthur Harrow, sono in molti a sostenere che in realtà si tratti di una sorta di Dracula.

Nonostante abbia parlato a lungo del suo approccio al ruolo e di come abbia creato il nefasto Arthur Harrow, si vocifera che il personaggio di Hawke alla fine si rivelerà essere Dracula, il che sarebbe una svolta assurda anche per gli standard soprannaturali di Moon Knight. Nel corso della sua partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attore ha commentato questa teoria, ammettendo che adesso anche lui spera sia davvero questo il caso.

"È fantastico. Voglio così tanto che sia vero. Le vostre aspettative sono così intense che vorrei dire di sì così tanto... io sono Dracula. L'hai sentito qui per primo, al diavolo gli avvocati, e Dracula sia... voglio davvero essere Dracula".

Nell'attesa che arrivi in streaming, nella notte degli Oscar è stato diffuso un nuovo trailer di Moon Knight che ci permette uno sguardo ulteriore sui protagonisti di questa serie che introdurrà degli elementi decisamente horror nel Marvel Cinematic Universe, e che molto probabilmente questo trend sarà seguito dal progetto Marvel dedicato a Blade e con protagonista il due volte Premio Oscar Mahershala Ali.

Nel teaser trova spazio anche Layla, la protagonista femminile di Moon Knight interpretata da May Calamawy, amica di lungo corso di Marc Spector che deve fare i conti con il suo complesso disturbo della personalità.

Moon Knight debutterà con il primo episodio (in totale saranno sei) il prossimo 30 marzo su Disney+. Per il progetto Marvel successivo, dovremo attendere l'arrivo di Doctor Strange 2 a maggio.