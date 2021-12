Moon Knight, Ethan Hawke:'Ecco chi è l'unica persona a cui ho concesso spoiler'

La star della nuova serie MCU Moon Knight, Ethan Hawke, ha svelato di aver fornito informazioni sulla serie soltanto ad una persona. Hawke ha raccontato l'aneddoto durante la premiazione dei Gotham Award 2021. L'attore per l'occasione è stato intervistato da Variety e ha raccontato questo dettaglio sulla serie.

"Mio figlio deve sapere tutto. Ha diciannove anni. Era l'età perfetta per l'Universo Marvel, è diventato maggiorenne quando è avvenuto l'intero exploit. Quindi ogni volta che avevo bisogno di sapere, tipo, il retroscena dietro a questo dio o questo personaggio, lui diceva 'Ah, papà, no, no, no, no, lascia che ti corregga su questo'. Quindi era la mia risorsa di riferimento" ha dichiarato. Hawke aveva raccontato la difficoltà nel mantenere segreti dell'MCU.



L'attore ha quindi scambiato informazioni su Moon Knight soltanto con il figlio, per farsi aiutare a comprendere meglio alcune dinamiche dell'MCU. Al momento ogni dettaglio che riguarda Moon Knight è sconosciuto, inclusa l'identità del personaggio di Hawke, che sarà il villain dello show.



La star ha confessato però di aver basato il personaggio sul guru e predicatore David Koresh. Nel cast della serie anche Oscar Isaac, che ha sottolineato quanto sia stato impegnativo lavorare allo show.

"Si è trattato il lavoro più impegnativo della mia carriera, per l'enorme quantità di cose che abbiamo dovuto fare in otto mesi".



Ethan Hawke ha elogiato Oscar Isaac, dichiarando la sua ammirazione per il lavoro del collega.