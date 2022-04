Moon Knight, Ethan Hawke: 'I miei figli finalmente mi reputano un attore'

Dopo un solo episodio, Moon Knight ha conquistato pubblico e critica, e Ethan Hawke ha rivelato che anche i suoi figli hanno apprezzato il suo ingresso nel MCU, considerandolo per la prima volta nella sua vita un vero attore a tutti gli effetti.

In un'intervista doppia realizzata con Oscar Isaac, l'interprete di Arthur Harrow ha ammesso che spesso e volentieri i suoi pargoli prendono sotto gamba la sua carriera nel mondo del cinema, ritenendolo un attore di poco conto, nonostante la sua carriera lo abbia portato a ricevere ben 4 candidature agli Academy Awards.

Scherzando Hawke ha detto: "Tutto è cambiato quando hanno visto il trailer di Moon Knight. Solo a quel punto hanno capito che fossi davvero un attore. I miei figli hanno di recente visto Zanna Bianca del 1991 e per tutto il tempo si sono chiesti quando sarei apparso sullo schermo, senza comprendere che io in realtà sono il protagonista del film".

In precedenza Ethan Hawke ha rivelato di aver chiesto consigli al figlio per il suo ruolo in Moon Knight, essendo lui un grande appassionato dei Marvel Comics in generale e di Marc Spector in particolare. E proprio a Levon, nato dalla sua relazione con Uma Thurman, l'attore ha fatto qualche piccolo spoiler sulla serie attualmente su Disney+. Dopotutto, non è poi così facile mantenere i segreti del MCU, questo Ethan Hawke ormai lo capito piuttosto bene.