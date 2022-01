Moon Knight, Ethan Hawke: 'interpretare un villain cambia la carriera'

Ethan Hawke interpreterà un villain nella prossima serie Marvel Moon Knight ed inizialmente l'attore si è detto "preoccupato" di entrare nel mondo dei fumetti del Marvel Cinematic Universe salvo poi approfondire meglio la storia ed innamorarsi del progetto.

Intervistato da Entertainment Weekly Hawke ha parlato di ciò che lo ha spinto ad accettare il ruolo: "Ho sempre avuto questa teoria secondo cui quando insegni al pubblico come vedere il demone dentro di te, non svanirà per il resto della tua carriera. Jack Nicholson può interpretare un contabile e il pubblico sta lì ad aspettare che esploda come ha fatto in Shining. Cambia il tuo rapporto con un artista, quindi sono sempre stato nervoso al riguardo. Ma mi sono reso conto che ho superato i 50 anni ed è ora di inserire un nuovo strumento nella cassetta degli attrezzi. I cattivi potrebbero essere il mio futuro".



Il primo trailer di Moon Knight della Marvel identifica il personaggio di Hawke come il leader della setta Arthur Harrow. Sebbene i dettagli sul ruolo di Hawke siano tenuti nascosti, l'attore ha detto che interpretare un personaggio meno noto faceva parte di ciò che l’ha spinto ad accettare il ruolo.



"Il mondo dei fumetti ha significato molto per me quando ero più giovane. Ma ero preoccupato di assumere il ruolo; c'è un certo tipo di attore che eccelle davvero in quell'universo, e non sono ancora sicuro di essere uno di loro", ha detto Hawke. "Ma poi Oscar Isaac me l'ha chiesto, e lo rispetto davvero. E sapevo che se fossi entrato, sarei andato all in. Quindi mi ha conquistato il progetto, e non è stata affatto una decisione intellettuale. E più ho imparato a conoscere Moon Knight, più mi sono eccitato, perché è molto meglio che cercare di creare qualcosa con cui il pubblico ha già familiarità", ha spiegato Hawke.



"Ad esempio, se fai Batman o Superman o Hulk, i fan hanno così tanti preconcetti. È come interpretare Amleto. Il novanta percento delle persone ha un'opinione su come dovrebbe essere interpretato Amleto. Adoro recitare Shakespeare di fronte al pubblico studentesco perché non ha una grande conoscenza. Non hanno visto quanto Patrick Stewart l'abbia fatto meglio di te. Stanno solo accettando come lo stai facendo. E con Moon Knight, possiamo creare un mondo e un personaggio. Il fan in me ama sempre il primo film. Adoro scoprire come diavolo è diventato Capitan America: quelle sono le mie parti preferite della storia."



La performance di Hawke è ispirata in parte dallo psichiatra Carl Jung e dal leader della setta David Koresh. "Il tuo istinto ti guida. La mente dei cattivi super ricchi non è interessante per me. Adoro quelli che credono di essere una brava persona ed è per questo che devono ucciderti. Lo trovo davvero terrificante" ha concluso.



E mentre i fan hanno scambiato Hawke per Kevin Bacon nel trailer, Moon Knight debutterà il 30 marzo su Disney+.