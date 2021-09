Moon Knight, Ethan Hawke loda il lavoro di Oscar Isaac: 'È assolutamente fenomenale'

Nel corso di una recente intervista con i microfoni del Wrap, l'attore Ethan Hawke ha avuto modo di spendere qualche bella parola sul lavoro del collega e amico Oscar Isaac sull'attesissima Moon Knight di casa Marvel Studios, dove recita pure Hakwe in quello che dovrebbe essere il ruolo del villain.

Parlando di Isaac, del suo allenamento, della sua performance e del suo ritratto di Marc Spector, l'interprete ha dichiarato:



"Siamo molto fortunati, a dire il vero, perché abbiamo a che fare con una storia che non ha molti bagagli accessori. Se devi interpretare Spider-Man o Batman, c'è davvero un grande bagaglio alle spalle e gli spettatori hanno grandi aspettative al riguardo. È come interpretare l'Amleto - non puoi farlo in uno spazio vuoto, come se esistesse solo quello. Devi recitarlo confrontandosi anche con gli altri Amleto. Con Moon Knight invece l'audience sa poco o nulla. Non ha un grosso bagaglio cinematografico alle spalle. E Oscar Isaac è assolutamente fenomenale nella sua performance, e mi sento davvero entusiasta di poter far parte di questo progetto insieme a lui".



Vi ricordiamo che nel cast di Moon Knight troveremo anche May Calamawy e Gaspard Ulliel, per un'uscita prevista su Disney+ nel corso del 2022, a data ancora da destinarsi.