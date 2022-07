Moon Knight, per Ethan Hawke: 'Marvel è più accogliente con gli attori che con i registi'

Marvel non ha di certo problemi a reclutare star internazionali: basti pensare all'amato Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man o ad Anthony Hopkins nei panni di Odino in Thor, nonché ai più recenti ingressi di Ethan Hawke e Oscar Isaac nella serie Moon Knight. Se Isaac sembra destinato a restare nel MCU, il futuro di Hawke è tutto da scoprire.

In una recente conversazione con IndieWire, l'interprete di Arthur Harrow non ha potuto fare a meno di evidenziare però come i Marvel Studios negli anni siano stati molto più accoglienti con i volti noti che stanno di fronte alla macchina da presa, invece che con i grandi registi: "E' un gruppo di persone estremamente actor-friendly" ha dichiarato Hawke. "Potrebbero non essere altrettanto accoglienti con i registi e potrebbe essere questo ciò a cui si riferivano Martin Scorsese e Francis Ford Coppola" ha aggiunto in riferimento agli ormai noti commenti di Martin Scorsese sui cinecomic Marvel.

Nel 2019, infatti, Scorsese aveva ammesso di aver provato a entrare nel mondo dei cinecomic ma senza riuscirci, criticando i progetti Marvel, a suo dire mere attrazioni in stile parco divertimenti: "Non li vedo. Ci ho provato, sai? Ma questo non è cinema. Onestamente la cosa più vicina a loro a cui riesco a pensare, con gli attori che fanno il meglio che possono in queste circostanze, sono i parchi a tema. Non è il cinema degli esseri umani che cercano di trasmettere esperienze emotive e psicologiche ad un altro essere umano".

Nell'intervista, Ethan Hawke ha parlato anche dell'autentico interesse del collega Robert Downey Jr. nei confronti del personaggio di Tony Stark: "Credo che Kevin Feige abbia fatto accadere qualcosa di speciale con Robert Downey Jr. e ha capito che la passione di Downey è stata una grande parte del suo successo. Quando gli attori sono entusiasti per un ruolo, anche il pubblico si entusiasma nel guardarli. Feige ha capito quella formula".

Una formula che secondo Hawke si sarebbe riproposta con Oscar Isaac protagonista di Moon Knight, con una performance che secondo lui è stata "la miglior cosa di Moon Knight".