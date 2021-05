Moon Knight: Ethan Hawke si mostra nelle prime foto dal set. Quale villain interpreterà?

Le riprese di Moon Knight sono entrate nel vivo e dopo aver visto le prime immagini dal set della serie con Oscar Isaac, sul web sono spuntate anche le prime foto di Ethan Hawke che interpreterà un villain ancora ignoto del MCU.

L'attore appare in costume, ma non è ancora chiaro quale sia il suo ruolo. Come potete notare dall'immagine riportata in calce alla notizia, Hawke appare vestito con un costume marrone e indossa una parrucca con dei lunghi capelli scuri. Naturalmente tali indizi, non sembrano fornire particolare chiarimenti sul ruolo.

Questa foto alimenterà sicuramente ulteriori speculazioni su quello che sarà esattamente il cattivo che l'attore andrà ad interpretare in Moon Knight. In molti sperano che il villain principale di questa nuova serie che approderà su Disney+ possa essere Dracula o Shadow Knight. Staremo a vedere come sei evolveranno le cose. In ogni caso, indipendentemente da chi interpreterà, Ethan Hawke sembra entusiasta del progetto di Moon Knight.

"Adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e permetta una maggiore libertà creativa. Il regista è Mohammed Diab ed è un ragazzo brillante".

A vostro avviso, quale ruolo ricoprirà Ethan Hawke in Moon Knight? Naturalmente, condividete con noi il vostro punto di vista nella sezione commenti.