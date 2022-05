Moon Knight, Ethan Hawke non ha dubbi: 'Personaggio MCU preferito? Wilson Fisk'

L'Harrow di Ethan Hawke è stato giudicato da molti come un villain tutto sommato non particolarmente incisivo, perfettamente in linea con una Moon Knight che, nella maggior parte dei casi, è stata ritenuta una serie sufficiente e poco più: Ethan Hawke, d'altronde, non pretende di reggere il confronto con un altro villain del franchise.

Mentre i fan impazziscono per la scena post-credit del finale di Moon Knight, infatti, la star di Before Sunset confessa di provare enorme ammirazione per un suo collega recentemente apparso nell'MCU dopo anni di assenza dall'orbita Marvel: stiamo parlando di Vincent D'Onofrio, il cui Wilson Fisk merita secondo Hawke il titolo di miglior personaggio del Marvel Cinematic Universe.

"Sarebbe facile dire Robert Downey Jr., perché per me è stato un grandissimo metro di paragone. Ma in verità, credo di dover fare i complimenti a Vincent D'Onofrio per Fisk. È una splendida interpretazione del personaggio. La sua è una performance straordinaria, puntavo a lui quando ho accettato questo lavoro" ha spiegato l'attore tramite una storia Instagram.

Cosa ne dite? Il buon Vincent merita davvero queste lodi? Certo è che, tenendo ovviamente conto del lavoro svolto in Daredevil, definirlo uno dei migliori villain dell'MCU sembra davvero obbligatorio! Tornando a Moon Knight, intanto, ecco chi è il primo personaggio originale MCU introdotto dallo show.