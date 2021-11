Moon Knight, Ethan Hawke: 'Non è semplice mantenere i segreti del MCU'

Non è ancora chiaro quale villain interpreterà Ethan Hawke in Moon Knight ma sembra che l'attore abbia qualche difficoltà a mantenere questo complesso segreto, come riferito da lui stesso nel corso di una recente intervista.

Il cattivo di questo show ha chiarito che solo suo figlio di 19 anni sa realmente quale sarà il suo prossimo ruolo, e proprio lui gli ha permesso di comprendere al meglio il vastissimo mondo del Marvel Cinematic Universe e quale sarà il suo posto in esso.

"Non è semplice mantenere i segreti del MCU e mio figlio è l'unico che sa chi sono davvero. Lui mi aiuta a comprendere tutta questa roba. Si tratta della mia guida in questo mondo".

Hawke ha continuato: "Oscar è più giovane di me, e mi piace il modo in cui si comporta, e mi piace il modo in cui pensa. E in generale, le cose buone accadono quando sei nella stanza con persone che ti piacciono, giusto? Mohammed farà un buon lavoro, è una persona seria. Non so se voi ragazzi avete visto il suo film, ma è un artista serio".

Insomma, sembra che Ethan Hawke stia apprezzando molto questo progetto, nonostante la notevole pressione che ha sulle spalle per l'essere entrato a far parte in un mondo tanto complesso e variegato come quello Marvel. Le riprese di Moon Knight sono ormai concluse, dunque per scoprire come andranno le cose in questo show e quale villain vedremo, non ci resta che attendere.