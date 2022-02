Moon Knight, Ethan Hawke: 'Oscar Isaac è bravissimo, Robert Downey Jr. ha concorrenza'

Il debutto di Moon Knight si sta avvicinando sempre di più, e se chiedete a Ethan Hawke cosa ne pensa dello show, vi dirà che la performance attoriale di Oscar Isaac nella serie farebbe concorrenza anche al miglior Robert Downey Jr.

L'hype è alle stelle per l'introduzione nel MCU di Moon Knight, un personaggio poco conosciuto dai più, ma che è sicuramente tra i più interessanti dei fumetti Marvel, e che Oscar Isaac sembra interpretare in maniera straordinaria.

A tornare a fargli i complimenti (perché si era già espresso in passato sulla bravura di Oscar Isaac) è la co-star di Isaac nella serie, Ethan Hawke, che ai microfoni di Empire Magazine ha dichiarato: "[Quella di Oscar] è una performance elettrizzante. Robert Downey Jr. ha decisamente concorrenza".

Non è effettivamente la prima volta che parlando dello show si faccia riferimento all'interprete di Tony Stark, dato che nei giorni scorsi Oscar Isaac ha definito Moon Knight il primo character study Marvel dai tempi proprio del primo film di Iron Man. E poi come dimenticare la toccante performance di RDJ in Avengers: Endgame?

L'abbinamento, dunque, sembra piuttosto calzante, ma per vedere con i nostri occhi cosa combinerà Oscar Isaac sullo schermo dovremo attendere il 30 marzo, data dell'arrivo della premiere di Moon Knight su Disney+.