Moon Knight, Ethan Hawke con Oscar Isaac nella serie Marvel: sarà il villain

I Marvel Studios aggiungono l'attore quattro volta candidato all'Oscar Ethan Hawke al loro roster, affidandogli il ruolo del villain nella serie tv di Disney+ Moon Knight.

È The Hollywood Reporter l'artefice dello scoop: Ethan Hawke sarà il villain in Moon Knight, una delle più attese serie tv targate Marvel Studios in produzione per Disney+.

La notizia segue la recente conferma di Oscar Isaac nel ruolo titolare da parte del direttore della fotografia dello show, e apre le porte alle prime teorie sul ruolo che Hawke potrebbe interpretare.

Non è stata comunicata, infatti, l'identità del personaggio a cui darà il volto, ma il più conosciuto è sicuramente Bushman, un mercenario che in un certo senso si può ritenere tra i responsabili della creazione di Moon Knight, poiché fu dopo essere stato ridotto in punto di morte da lui che Marc Spector (che nella serie sarà interpretato da Isaac) verrà in contatto con lo spirito del dio egiziano Khonshu e adotterà l'alias di Moon Knight.

Ma se questo sarà il ruolo di Hawke, al momento non ci è dato saperlo.

Moon Knight sarà scritto da Jeremy Slater, anche produttore e showrunner della serie, mentre Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead ne dirigeranno gli episodi. L'arrivo dello show su Disney+ è previsto per il 2022.