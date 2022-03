Moon Knight, Ethan Hawke rivela quante volte in passato è stato contattato dalla Marvel

Paladino del cinema indipendente americano, Ethan Hawke nel corso della sua carriera è sempre stato attento alla sua reputazione attraverso dei ruoli sempre ricercati, quindi quando i Marvel Studios annunciarono che sarebbe stato il villain principale di Moon Knight è montata una certa attesa. E non era la prima volta che Marvel lo corteggiava...

Stando a quanto dichiarato dallo stesso attore in una nuova intervista a Collider, quella per Moon Knight non è stata la prima volta che la Marvel ha contattato Hawke: "Ci sono state alcune discussioni in passato, ci sono state un paio di parti che volevo o a cui ero interessato ma dove loro non erano interessati a me. E ci sono state altre parti in cui non sentivo di poter andare bene, ma questa sembrava l'occasione giusta".

Hawke ha ammesso in precedenza come sia stato Oscar Isaac a portare alla sua attenzione Moon Knight e a convincerlo a fare il grande passo per diventare il villain nell'attesissima serie evento, e se la loro chimica sullo schermo sarà all'altezza della sintonia che hanno mostrato durante la campagna promozionale, allora voleranno scintille quando Marc Spector e Arthur Harrow condivideranno lo schermo.

Sempre in queste ore, fanno riflettere le ultime dichiarazioni di Isaac, che vorrebbe che Moon Knight avesse lo stesso impatto di Iron Man nel 2008: "Penso che sia stata una vera ispirazione per cercare di realizzare qualcosa come quello che hanno fatto con quel film, che Jon Favreau e Robert hanno fatto con quel film, cioè creare questo personaggio completamente nuovo, introdurlo nel mondo e renderlo questo eroe indelebile che vorresti immediatamente seguire".

Non ci rimane che attendere il debutto di Moon Knight su Disney+ fissato per il 30 marzo.