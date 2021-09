Moon Knight, Ethan Hawke sul suo ruolo misterioso: 'non è un personaggio ben noto'

Ethan Hawke è entrato nel cast di Moon Knight in un ruolo misterioso mesi fa e nonostante la segretezza imposta dai Marvel Studios, l’attore è stato più disposto di altri ad aprirsi sul suo coinvolgimento nel progetto.

In una nuova intervista con TheWrap, Hawke ha detto che gli piace particolarmente girare Moon Knight perché il suo personaggio non ha "molto bagaglio" come Spider-Man, Batman o qualche altro personaggio ben noto.

L'intervistatore ha poi sottolineato il fatto che questo potrebbe significare che il personaggio interpretato da Hawke è poco conosciuto.



"Sì, è così" ha ammesso Hawke prima di ricordarsi di non lasciarsi sfuggire troppo. "Ho firmato circa 10.000 accordi di non divulgazione e mi mettono in difficoltà ogni volta che dico qualcosa al riguardo. Sono molto riservati al riguardo. A loro piace creare molte aspettative. Ma capisco perché le persone amano lavorare per loro. Sono estremamente attivi e amichevoli. Fanno un buon lavoro di costruzione del mondo e creano spazio per gli attori. Se vuoi recitare, vogliono che tu reciti".



All'inizio della stessa intervista, Hawke ha elogiato la performance di Oscar Isaac, protagonista della serie: "Se interpreti Spider-Man o Batman, hanno così tanto bagaglio e il pubblico ha tali aspettative. È come interpretare Amleto. Lo stai interpretando in relazione agli altri Amleti", ha aggiunto l'attore. "Mentre con Moon Knight , la gente non ne sa molto. Non ha molto bagaglio. Oscar (Isaac) sta dando una performance assolutamente fenomenale, ed è emozionante farne parte con lui."

Il regista di Moon Knight ha spiegato come ha ottenuto il lavoro recentemente ,mentre lo show non ha ancora una data di uscita fissata e le riprese sono ancora in corso è spuntato online un video dal set che ci mostra una scena d'azione in Moon Knight.