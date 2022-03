Moon Knight, Ethan Hawke: 'Sono colpito dalla libertà creativa concessa dalla Marvel'

La nuova serie del MCU, Moon Knight, è pronta a debuttare su Disney+ il 30 Marzo, mentre Ethan Hawke parla della Marvel e del progetto. L'attore si è detto infatti "scioccato" da quanta libertà creativa sia stata data al team che ha gestito la serie.

"Per gran parte della mia carriera, maggiore era il budget, maggiore era la paura e, da parte delle persone che dovevano lavorare sul progetto, c'era molta meno creatività sul set perché c'era così tanta paura" ha spiegato l'attore, giustificando il motivo per cui si aspettava che la Marvel fosse molto più rigida nel dettare le regole. "Ma c'è qualcosa nel successo che la Marvel ha raggiunto che consente loro di essere fiduciosi e non spaventati [dal fallimento]". E in effetti gli Studios ultimamente hanno provato molte cose diverse, cercando di alzare il tiro ad esempio in Eternals con una regista come Chloé Zhao.

"Sto solo provando a indovinare qui, ma in qualche modo nel DNA della relazione tra Kevin Feige e Robert Downey Jr., c'è qualcosa di veramente incredibile che è successo nel rapporto produttore-attore" ha detto Hawke, che ha in questo modo spiegato perché, secondo lui, la Marvel ha così tanta fiducia nei suoi creativi. "Hanno un'enorme fiducia e credono nella possibilità dell'attore di contribuire."

In particolare Hawke si è riferito alla scena di apertura di Moon Knight, dove a lui e ad Isaac è stata concessa grande liberà. "Ne sono rimasto davvero colpito. Oscar [Isaac] è entrato completamente in questa parte. A un certo punto, io e Oscar stavamo provando, gli ho detto: 'Ti rendi conto che sono così gentili? Credono talmente tanto in noi che se questa cosa non funziona, è colpa nostra. Non possiamo incolpare nessuno'. Ma questo ti dà davvero tanta sicurezza di te come artista. Sì, devi lavorare nella loro area, ma ti lasciano lavorare."

Ora non ci resta che aspettare l'uscita della serie per capire se la fiducia della Marvel nei suoi attori è stata ben riposta. Per il momento, dal trailer di Moon Knight, sembrerebbe di sì.