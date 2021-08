Moon Knight, Ethan Hawke spiega la storia del suo casting: 'merito di Oscar Isaac'

Ospite a Late Night with Seth Myers per promuovere il suo nuovo libro, Ethan Hawke ha parlato del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nella serie Moon Knight e ha spiegato anche la storia del suo casting, in cuoi Oscar Isaac ha avuto un ruolo fondamentale.

Hawke ha rivelato che lui e Isaac vivono abbastanza vicini l'uno all'altro a Brooklyn, New York e un incontro in una caffetteria ha reso Hawke il nuovo villain della serie.

L’attore recita dal 1985, ma ha spiegato che l'MCU è diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto in passato.



"Beh, ne ho sentito parlare da Oscar Isaac, che vive come, sai, a tre isolati da me a Brooklyn. Ero in una caffetteria. È venuto da me, mi ha detto: "Ehi, mi è piaciuto molto The Good Lord Bird". Ero tipo 'Ehi, bello, mi piace molto il tuo lavoro. Sei incredibile.' E lui mi ha detto, 'Ehi, vuoi essere in Moon Knight con me?' ed io ho detto sì. Quindi, è successo".



Myers ha chiesto a Hawke in che modo i film Marvel fossero diversi da qualsiasi altra cosa avesse mai fatto nella sua carriera:



"Una delle prime cose che lo ha reso diverso da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima è che ho dovuto firmare tipo 10.000 accordi di non divulgazione su ciò che avrei e non avrei detto, cosa che non ho mai fatto", ha scherzato l'attore.



Anche la sua collega Emilia Clarke, che reciterà in Secret Invasion, ha spiegato che la Marvel presta molta attenzione agli accordi di non divulgazione. Mentre i lavori della produzione procedono, Oscar Isaac e Ethan Hawke hanno pubblicato un selfie dal set di Moon Knight facendo già impazzire i fan.



Ancora non è stata fissata una data di uscita per Moon Knight, non ci resta che attendere nuovi annunci.