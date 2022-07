Moon Knight, Ethan Hawke tornerà nel MCU? 'Le cose a lungo termine non mi interessano'

Dopo aver discusso il rapporto della Marvel con gli attori, la star Ethan Hawke, interprete del villain Arthur Harrow nella serie tv dei Marvel Studios esclusiva di Disney Plus Moon Knight, ha parlato del suo futuro nel MCU.

Interrogato circa la possibilità di riprendere il ruolo di Arthur Harrow durante un'intervista con IndieWire, l'attore ha dichiarato: "In realtà non dovrei parlarne. Ho dovuto firmare un accordo di non divulgazione con Marvel Studios che riguarda tutte queste cose, ma posso dire che non sono molto interessato a degli impegni a lungo termine. Ho voluto proteggermi a livello contrattuale, perché quando ho firmato non sapevo in cosa si sarebbe trasformata la mia partecipazione alla saga."

Come saprete, nel finale di Moon Knight Arthur Harrow viene apparentemente ucciso dal protagonista interpretato da Oscar Isaac (l''apparentemente' è d'obbligo, trattandosi di una storia di dei e poteri sovrannaturali): anzi, tecnicamente Harrow viene ucciso da uno dei tre personaggi che Isaac interpreta in Moon Knight, il britannico e spaesato Steven Grant, il mercenario americano Marc Spector e il misterioso assassino Jake Lockley. Sia Grant che Lockley sono in realtà due personalità alternative generate dal disturbo dissociativo dell'identità di Marc Spector, con Lockley che si manifesta apertamente solo durante la scena dei titoli di coda dell'episodio finale, durante la quale uccide proprio il personaggio di Ethan Hawke.

Lo scrittore capo di Moon Knight Jeremy Slater ha recentemente promesso ai fan che la storia di Lockley sarà esplorata in modo più dettagliato nei futuri progetti MCU. Le prossime avventure di Moon Knight saranno svelate durante il panel dei Marvel Studios al Comic Con di San Diego? Continuate a seguirci per tutte le novità sulla saga!