Moon Knight: Ethan Hawke rivela il consiglio della figlia Maya per la serie Marvel

Ethan Hawke, uno degli attori simbolo del cinema indipendente americano, non ha mai fatto parte di un grosso franchise cinematografico come quello del Marvel Cinematic Universe, così la figlia Maya Hawke ha potuto dare qualche consiglio al padre circa la pressione che deriva dal partecipare a un prodotto atteso da così tante persone: Moon Knight.

Non importa chi sei, quale sia la tua reputazione, o quanti risultati hai raggiunto nella tua filmografia, non c'è niente di paragonabile all'attenzione che si riceve quando si sale a bordo di un progetto legato al Marvel Cinematic Universe concepito da Kevin Feige e che oggi è un vero e proprio colosso produttivo dell'intrattenimento.

Fortunatamente per Ethan Hawke, la figlia Maya fa già parte di un franchise con un ampio pubblico al suo seguito avendo esordito nella terza stagione di Stranger Things, conquistando nei panni di Robin Buckley proprio il cuore di quel pubblico di affezionati. Parlando con E! News, Hawke padre ha rivelato i consigli che ha ricevuto da Maya sul come affrontare le pressioni e le aspettative dell'essere protagonista di qualcosa che così tante persone hanno a cuore:

"[Maya] mi ha detto una cosa molto bella. Come attore, il tuo lavoro è quello di partecipare con il pubblico. Sì, vogliamo sempre fare un lavoro in cui crediamo, ma vogliamo anche che la gente si interessi all'arte. Questo è ciò che interessa alla gente. Hanno davvero una passione per il materiale di partenza. Devi rispettarli e rispettare il loro fandom e cercare di dare loro qualcosa che abbia lo stesso valore".

Da Fallon, infine, Hawke ha smentito di essere Dracula nel MCU: "È fantastico. Voglio così tanto che sia vero. Le vostre aspettative sono così intense che vorrei dire di sì così tanto... io sono Dracula. L'hai sentito qui per primo, al diavolo gli avvocati, e Dracula sia... voglio davvero essere Dracula".

