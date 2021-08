Moon Knight, una fan art che ritrae Oscar Isaac nel nuovo costume sta girando sul web

Pochi giorni fa Marvel HUB ha condiviso una prima immagine di Oscar Isaac nei panni di Moon Knight, permettendoci di dare un primo sguardo all'eroe che ammireremo nella nuova serie di Disney+. Un leak che è arrivato un po' a sorpresa, e che ha scatenato subito gli artisti del web. In particolare Venhomology ha realizzato una fan art sul vigilante.

Nel suo artwork, Venomhology ha immaginato con più precisione il costume indossato da Oscar Isaac, realizzando un lavoro assolutamente accurato. Nell'immagine pubblicata vediamo dunque Moon Knight nei suoi abiti tipici, con cappuccio e mantello scuri, le lune crescenti e gli occhi bianchi. La figura brandisce anche un Moonrang, la sua arma caratteristica nei fumetti.

La fan art ha entusiasmato il pubblico e ha restituito una prima, vera idea di come sarà il vigilante che conosceremo nella nuova serie di Disney+. Come sappiamo dai fumetti il suo nome è in realtà Marc Spector, ed è un marine degli USA che è diventato l'incarnazione vivente del dio egizio della luna Khonshu dopo un'esperienza di pre-morte. Spector ha dunque ha sviluppato dei poteri dipendenti dal ciclo lunare, e ha deciso di vestire i panni del vigilante Moon Knight. Proprio questo, associato al suo agire nell'oscurità della notte, hanno sempre fatto sì che il personaggio venisse accostato a Batman. Tuttavia il nuovo primo sguardo che abbiamo dato ad Oscar Isaac sul set e la fan art di Venhomology promettono bene, e suggeriscono che Moon Knight potrebbe uscire dall'ombra di Batman per essere il supereroe unico e riconoscibile che è, in grado di conquistare un suo pubblico. E sembrerebbe che sia già a buon punto.

E non finiscono qui informazioni circa la nuova serie del MCU in arrivo prossimamente. Recentemente abbiamo infatti avuto la fortuna di poter dare un primo sguardo alla prima scena d'azione di Moon Knight in un video trapelato dal set. Ma non dimenticate di ammirare prima la Fan Art di Venomhology pubblicata in fondo all'articolo!