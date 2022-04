Moon Knight, i fan chiamano Oscar Isaac 'daddy': cosa ne pensa lui?

Oscar Isaac sta vivendo un periodo professionale particolarmente fortunato, dopo aver partecipato a film come Dune di Denis Villeneuve ed essere scelto come protagonista della nuova serie Marvel, Moon Knight. Isaac ha una vasta fanbase e molti degli appassionati dell'attore lo chiamano 'daddy' (papà). Ecco la sua reazione.

Isaac è caduto dalle nuvole, ignaro di questo trend tra i suoi fan:"Non sapevo mi chiamassero papà, ma va bene così. Possono chiamarmi papà, se vogliono. Non mi dispiace" ha dichiarato in una recente intervista. Sul sito trovate la nostra recensione di Moon Knight, fino al secondo episodio della serie disponibile su Disney+.



Nonostante la sua pregressa esperienza in Star Wars, Oscar Isaac ha chiesto consiglio alle star Marvel quando è entrato ufficialmente nell'MCU:"Ho parlato un po' con Robert Downey Jr. Gli ho parlato molto. Voglio dire, già era mio amico, quindi parlo con lui di questo e qual è stata la sua motivazione e il suo approccio. Ed era una persona fantastica con cui parlare, ovviamente, dell'intera faccenda. E per me una grande ispirazione perché quel primo film di Iron Man è davvero bello".



Isaac cita anche Kevin Feige:"Mi ha detto che [Feige] è un genio e collaboratore, quindi di non aver paura di entrare nel franchise e dare le mie idee e di essere audace nelle scelte".

Ma i fan si chiedono: il costume di Moon Knight è vero? O interamente in CGI? La certezza è che l'interpretazione di Isaac ha conquistato gli spettatori e gli addetti ai lavori.