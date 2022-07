Moon Knight: fan in delirio per le 8 nomination agli Emmy ma delusi per Oscar Isaac

Subito dopo l'arrivo dei primi episodi di Moon Knight su Disney Plus erano stati in molti a chiedere immediatamente una nomination agli Emmy per Oscar Isaac. Nella giornata di ieri sono state annunciate le candidature ai prestigiosi premi per il piccolo schermo e sfortunatamente tra le 8 nomination alla serie manca proprio quella per Isaac.

Con l'annuncio delle nomination agli Emmy arrivato ieri in serata, i fan hanno potuto gioire del fatto che lo show Marvel abbia ottenuto ben 8 nomination per quanto riguarda la categoria delle miniserie o serie limitate (Moon Knight non dovrebbe tornare per una seconda stagione al momento attuale), anche se in molti sono rimasti delusi dalla mancata nomination come attore protagonista per Oscar Isaac.

F. Murray Abraham ha ottenuto una nomination personale per la miglior Outstanding Character Voice-Over Performance per il suo ruolo di Khonshu, mentre la serie è stata nominata per Outstanding Cinematography, Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes, Outstanding Music Composition, Outstanding Sound Editing, Outstanding Sound Mixing, Outstanding Stunt Coordinator e Outstanding Stunt Performance for Limited Drama Series or Anthology.

Nonostante non ci sia una Stagione 2 di Moon Knight in programma al momento, lo sceneggiatore dello show ha confermato che la storia di Jake Lockley è solo all'inizio:

"Marc e Steven sono ancora totalmente ignari della sua esistenza. Non sappiamo necessariamente [come sia lui], è buono? È malvagio? Sappiamo che lavora per Khonshu. Sappiamo che ha una specie di accordo. E sappiamo che è decisamente più d'accordo con la visione del mondo di Khonshu quando si parla di punire dei malfattori. Diventerà un amico? Un nemico? Credo che tutte queste siano domande davvero eccitanti da cui partire per chiunque prenderà le redini. Per chiunque racconterà la prossima storia di Moon Knight, che sia io o un'altre persona, è una premessa entusiasmante. La storia di questo ragazzo sicuramente non è finita".