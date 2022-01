Moon Knight: fan in delirio per un cameo intravisto nel trailer della serie Marvel!

Nella notte i Marvel Studios hanno diffuso in streaming il trailer ufficiale di Moon Knight, serie televisiva che sarà distribuita su Disney+ e che vede l'esordio di uno dei personaggi meno noti dell'Universo Cinematografico Marvel. La serie ha per protagonista Oscar Isaac nel ruolo principale ma anche Ethan Hawke, eppure c'è un cameo sospetto...

Dopo la visione del trailer di Moon Knight, infatti, alcuni fan sul web hanno immediatamente notato il cameo di un personaggio saliente nella narrazione di questa nuova serie ambientata nell'Universo Cinematografico Marvel. A quanto si vede, verso la fine del trailer, quando il personaggio di Marc Spector si trasforma finalmente in Moon Knight, si intravede anche il dio della luna in persona, ovvero Khonshu. Dopo la diffusione del fermo immagine che ritrae questo suggestivo personaggio, il popolo del web è letteralmente impazzito e ha diffuso innumerevoli post di apprezzamento per il look dato dai Marvel Studios. Potete visualizzarne alcuni nei post in calce a questa news.

In base alla nuova trama di Moon Knight, la serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria improvvisi e ricordi apparentemente provenienti da un’altra vita: Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector, e mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale che vedrà coinvolti i potenti dei dell’Egitto antico e nuovo (a tal proposito, scoprite quali divinità egizie potrebbero apparire in Moon Knight).

Nell'attesa di vedere finalmente l'esordio di Moon Knight, atteso su Disney+ il 30 marzo prossimo, vi rimandiamo a una news sul personaggio di Jake Lockley.